İmamoğlu’ndan “su” ve “bakteri” açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'u bekleyen susuzluk tehlikesiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece’de arpa ve yulaf tohumu desteği programına katılarak Tarım Marketi açılışını yaptı.

Programdan sonra gazetecilerin kuraklık ve yerel seçimlerdeki ittifaklara yönelik sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, “Mevsimsel olarak yağış zamanı geliyor, bekliyoruz. Suyla ilgili bir alarm var. Ama bu sene için susuzluk diye bir durumla karşı karşıya değiliz” dedi.

POMPALAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

Büyükçekmece Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 4 azaldığı ve sulardaki bakteri riskine yönelik konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

– Her gün tedbirlerimizi alıyoruz. İSKİ dünyanın en deneyimli kurumudur. Öyle bir riskin olduğu yerden su pompalamamız mümkün değil. Büyükçekmece bu denli kurumayı daha önce de yaşadı.

– Ne yazık ki böyle bir süreç yaşıyoruz. İstanbul aylardır yağmur görmedi. Temennimiz yağışların artık gelmesidir. Suyun verilmesi konusunda kadim İSKİ kurumuna kimse güven sorunu yaşamasın. Her birey su da tasarrufa dikkat etmelidir, bir damla su bile çok önemlidir. (DHA)