İmamoğlu’ndan yerel seçim mesajı: Rakibimi biliyorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yarışımızı yapalım. Mertçe yarışın kazananı kaybedeni fark etmez. Bu sahayı sağlayın. Bakalım ne olacak? Ben ne olacağını biliyorum. Size de göstermekten zevk duyarım. Ben bu arada rakibimi de biliyorum. Tekrar altını çizeyim. Siz de anlamışsınızdır.” diye konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSKİ, Büyükçekmece'nin yetersiz kesite sahip, birleşik sistem çalışan, kullanım ömrünü tamamlamış veya eksik altyapıya sahip atık su ve yağmur suyu altyapısını, 602 milyon TL'lik yatırımla yeniden inşa etti.

“Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar” başlığıyla düzenlenen “Büyükçekmece Çevre Projesi Tanıtım Töreni”; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'nın katılımlarıyla gerçekleşti.

“HADİ YAPIN BAKALIM”

İmamoğlu konuşmasında şunları söyledi:

-Bizden önceki yönetim gibi, altyapı sorunlarının üstünü örterek değil, ‘Altyapı yatırımları göze görünmez, oy getirmez' diyerek değil, tam aksine biz, altyapıya belki de 4-4,5 yılda, 5 yılda… ‘5 yıl' diyemeyeceğiz; 3 ayımızı çaldılar.

-Bu, ‘çaldılar' lafını kullanıyorum, çünkü tescilli. Niye tescilli? Vallahi çaldılar. Yani hakkımız olan seçimi elimizden aldılar.

-Sanırım bu demokrasi tokadını yedikten sonra, hukuka müdahale edip, böyle saçma sapan davalarla, ‘Ekrem’in önüne nasıl taş koyarız, set koyarız' akıl tutulmalarını yaşamazlar. Yaşattıklarında nasıl fark yediklerini bir kez gördüler. Eğer bir kez daha görmek istiyorlarsa,

-‘Hadi yapın bakalım' diyorum, hadi bakalım tenezzül edin; bakın ne oluyor? Tavsiyem şu: Biz, milletin bileğiyiz. Bilek güreşine hazırız. Mertçe güreşimizi yapalım. Mertçe siyasi mücadelemizi yapalım.

-Yarışımızı yapalım. Mertçe yarışın kazananı kaybedeni fark etmez. Bu sahayı sağlayın. Bakalım ne olacak? Ben ne olacağını biliyorum. Size de göstermekten zevk duyarım. Ben bu arada rakibimi de biliyorum. Tekrar altını çizeyim. Siz de anlamışsınızdır.”

“ATATÜRK’E LAYIK BİR CUMHURİYET EVLADI OLABİLMEK İÇİN…”

-Yeni atılımlarla, yeni yatırımlarla, kalkınmacı bir toplumun varlığı için, ekonomik sıçramayı yapabilen bir toplumun, üretken bir toplumun, müreffeh bir toplumun, yaşam koşulları kaliteli bir toplumun var olabilmesi için, Cumhuriyetimize layık, bu ilkelerle Cumhuriyetimizi güçlendiren Mustafa Kemal Atatürk’e layık bir Cumhuriyet evladı olabilmek için sorumluluklarımız var.

-Benim ailemde, Cumhuriyetin ilk yıllarında ilk okuma yazmayı bilen öğrenen kişi, ilk çocuklarından birisi olan rahmetli dedem. Cumhuriyet’ten önce benim ailemde okuma yazma bilen yoktu.

-Cumhuriyet, bir eğitim devrimidir. Cumhuriyet, 40 haneli bir köyde, o büyük dedenin dördüncü nesil torununu İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı yapar. Büyük bir devrimdir bunun adı. Bu kadar net. Onun için, yutkunarak, ‘Mustafa Kemal Atatürk' demeyeceksiniz.

-Yutkunarak, ‘Cumhuriyet' demeyeceksiniz! Ağzınız, avazınız çıktığı kadar, ‘Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk' diyeceksiniz. Biz bunu her zaman demeye hazırız.

-Bu kadar net. Bayramınız kutlu olsun. Yatırımlarımız hayırlı olsun. Yolumuz açık olsun. 86 milyon insanımızı da 16 milyon insanımızı da tek tek, ayrı ayrı en üst seviyede sevmiyorsak namerdiz.

“SARAYIN TEBAASI DEĞİL CUMHURİYETİN EVLATLARI OLDUK”

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Büyükçekmece'den Silivri'ye geçerek, “Selimpaşa Alt Geçit Açılış Töreni”ne katıldı. İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

-Cumhuriyetimize olan borcumuzu birlikte ödeyeceğiz. Eksiklerimiz olabilir, tamamlayacağız. Geçmiş yüzyılda kalbi kırılmış olanlar olabilir, kalplerini tamir edeceğiz.

-Geçmiş yüzyılda ötekileştirilmiş ya da sıkıntılar yaşamışlar olabilir, uzlaşacağız, konuşacağız. Herkese şunu hatırlatacağız: Bu Cumhuriyet, hepimizin Cumhuriyeti. Bu Cumhuriyet, bizi eşitledi.

-Sarayın tebaası değil, Cumhuriyetin evlatları olduk hepimiz. Demokrasi ve özgürlükler; hak, hukuk, adalet çerçevesinde bir kısım sıkıntılar yaşıyoruz, biliyorum. Cumhuriyet hiçbir zaman durmaksızın yol yürümektir.”

SEÇİM MESAJI

İmamoğlu “Milletin takdirine saygı duymayı da bilerek, bu seçimlere gireceğiz. Bu yönüyle biz, bize yapılan hiçbir kötülüğün zerresini bir başkasına yapmadık, yapmayacağız. Silivri’ye olan hizmetlerimizi devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Ve göreceksiniz; bu şehre 25 yıl yönetildiğinde nasıl çağ atlatılır, nasıl mutlu bir şehir yapılır, nasıl yeşil alanlar arttırılır, nasıl parsel bazlı imar artışı yapılmaz, nasıl bu şehrin rantı milleti için kullanılır bir avuç insanın zenginliği için değil, nasıl bu şehrin çocuklarına eşitlik fırsatları verilir, kreşler açılır, yurtlar açılır; bunları göstereceğiz” diye konuştu.