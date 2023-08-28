İmamoğlu’nun hakimlerinden biri isteği dışında değiştirilmiş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaretten yargılandığı Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hüseyin Zengin, ceza vermeye karşı çıktığı için sürülmüştü. Yerine de kardeşi FETÖ firarisi Mehdi Komşul atanmıştı.

İsmail SAYMAZ

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Komşul, cumhurbaşkanı adaylığında adı geçen İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak uygulamıştı. İmamoğlu, aday olmayınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki (istinaf) dava uykuya yatırıldı. İmamoğlu, şimdi İBB'ye aday olduğunu açıklayınca mahkeme başkanı Sezai Öztürk'ün yetkisi kaldırıldı. Öztürk, 2. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına atandı. Üye Rüştü Yamak da 1. Ceza Dairesi'ne atandı.

Hakimler Savcılar Kurulu'ndaki kaynaklarım Sezai Öztürk'ün teröre bakan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geçmek için dilekçesinin olduğunu söylüyor. Yamak'ın ise başvurusunun olmadığını, o dairede hakim sayısı altıya çıktığı için yerinin isteği dışında değiştirildiğini kaydediyor. Bu değişiklik, İmamoğlu'na verilen cezanın BAM'da onanacağı kuşkusunu uyandırıyor.