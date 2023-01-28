İnce: Herkesin hemfikir olduğu bir konu var

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Türkiye’yi dolaşıyoruz, her hafta bir başka vilayetteyiz. Türkiye’de gördüğüm; doğusunda batısında, kuzeyinde güneyinde herkesin hemfikir olduğu bir konu var: hayat pahalılığı. Herkes geçim sıkıntısı, herkes pahalılıktan şikayetçi" ifadelerini kullandı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Memleket Buluşmaları kapsamında Yozgat'ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada 6'lı masaya yüklenen İnce, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye'yi dolaşıyoruz, her hafta bir başka vilayetteyiz. Türkiye'de gördüğüm; doğusunda batısında, kuzeyinde güneyinde herkesin hemfikir olduğu bir konu var: hayat pahalılığı. Herkes geçim sıkıntısı, herkes pahalılıktan şikayetçi.

*Hiç de öyle TÜİK'in açıkladığı gibi bir yüzde 65'lik enflasyon değil bunun çok daha fazlasının olduğunu, derin bir yoksulluk yaşayan milletimizi gözlemliyoruz.

*Tabii 21 yıllık bir iktidar var, bu iktidar 21 yıl içinde verdiği sözlerin hiçbirini tutamadı.

*2023 hedefleri vardı, ne demişti? “2 trilyon dolar milli gelirimiz olacak.” Yok. “Kişi başı 25 bin dolar olacak.” O da yok. “500 milyar dolar ihracat.” O da yok. “İlk 10 ekonomi arasına gireceğiz.” O da olmadı. 21 yılın sonunda geldiğimiz nokta vaatlerin hiçbirinin olmaması.

“ŞİMDİ İTİRAZ ETMEYE BAŞLADILAR”

*Şimdi bu yorgun iktidar gitmeli ama bir de bir 6'lı Masa var. Bunların da kafası karışık. Daha evvelsi güne kadar Erdoğan'ın aday olup olamayacağı ile ilgili bir açıklama yapmıyorlardı.

*Daha doğrusu “olsun, sandıkta yenelim” diyorlardı. Şimdi itiraz etmeye başladılar, anayasa yeni akıllarına geldi. İşte birisi çıkıyor çözülmüş bir sorun oran “başörtüsü sorunu” nu yeniden gündeme getiriyor, öbürü çıkıyor “Türklüğü kaldıracağız anayasadan” diyor.

*Garip garip açıklamalar yapıyorlar. 6 lider bir araya gelecekmiş, imza atacaklarmış, cumhurbaşkanı da ‘şak' diye yapacakmış. Bunlar olacak işler değil. Kafaları karışık, adayını belli edemiyorlar.

*İstanbul Sözleşmesi'ni ne yapacaklar belli değil. Libya tezkeresine biri “evet” diyor biri “hayır” diyor. Belirsizlikler var. Onun için biz Memleket Partisi olarak diyoruz ki: “Ne Sağdan Ne Soldan Atatürk'ün Yolundan” diyoruz. “Ne Cumhur Ne Millet Tek Yol Memleket” diyoruz. Bu kampanya döneminde derdimizi daha iyi anlatacağımıza inanıyoruz.

*Biz yoğun emek ile çalışıyoruz. Bizde hazine parası yok, belediye parası yok, müteahhit parası yok, gönüllülerin kurduğu bir parti. Dolaşıyoruz, geziyoruz, derdimizi anlatmaya çalışıyoruz.

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