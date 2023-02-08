İnce’den Erdoğan’a: O şerefsiz sözü söyleyene yakışır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili "Ben ilk gün gece yarısı Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'ndeydim. Kurtarma ekibi, asker, polis görmedim. İnsanlar içecek su, çorba bulamadılar, kurtarma ekibi göremediler. İsyan ettiler. O şerefsiz sözü söyleyene yakışır" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da açıklama yaptı. Erdoğan, açıklamasında “Bazı namussuz kişiler kampanya yaparak, Hatay’da asker, jandarma, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. Askerimiz, jandarmamız, polisimiz şereflidir. Ama bu şerefsizlerin ağzına, biz onları meza yaptırmayız” dedi.

“O ŞEREFSİZ SÖZÜ SÖYLEYENE YAKIŞIR”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Erdoğan’ın sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İnce, “Erdoğan ağzın da bozuk, zihniyetin de bozuk. Ben ilk gün gece yarısı Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’ndeydim. Kurtarma ekibi, asker, polis görmedim. İnsanlar içecek su, çorba bulamadılar, kurtarma ekibi göremediler. İsyan ettiler. O şerefsiz sözü söyleyene yakışır” ifadelerini kullandı.

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