İnce’den köylülere 100. yıl ziyareti

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik Köyü’ndeki yaşlılar, Cumhuriyet’in 100. yılını, çocukken ezberledikleri şiirleri okuyarak kutladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, herkesi etkileyen bu görüntülerin ardından o köye gidip, köylülerle buluştu.

İsmail AKDUMAN

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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çiftlik Köyü sakinleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, köyde çocuk olmadığı için kendileri düzenledikleri törenle kutladı. Kutlamaya katılan yaşlı kadınlar, çocukluklarında ezberledikleri şiirleri sırayla okudu. Köydeki bir kişinin cep telefonu ile görüntülediği o anlar sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.

MUHARREM İNCE KÖYE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, herkesi etkileyen bu görüntülerin ardından o köye gitmek için bugün yola çıktı. Köye doğru giderken parti otobüsünde açıklama yapan İnce, “Şu anda Tokat ilinin Zile İlçesinin Çiftlik Köyü'ne gidiyoruz. Sosyal medyada izlediğimiz görüntüler vardı. Köyde genç yok, çoluk çocuk yok, hep yaşlılar kalmış, okul kapatılmış. O kapatılan okulda, köyün yaşlıları, teyzeler, amcalar orada şiir okuyarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar. Şimdi o köye gidiyoruz, o okulun önünde büyüklerimizle buluşacağız” dedi.

İNCE KÖYE VARDI, O KADINLARLA BULUŞTU

Bir süre sonra Çiftlik Köyü’ne ulaşan Muharrem İnce, köylülerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladıkları o okulun önünde kadınlarla buluştu. Muharrem İnce ve beraberindekilere “Hoş geldiniz” diyen kadınlar, bir kez daha büyük bir coşkuyla, ‘Bayrak’ ve Atatürk’ isimli şiirleri okudu.

“BÜTÜN TÜRKİYE’Yİ DUYGULANDIRDI”

Köyde kısa bir basın açıklamasında bulunan İnce ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’ sözünü hatırlatarak “Her hanede, her tüten ocakta bu Cumhuriyet’e sahip çıkacak bir kişi var. Harika bir şey. Cumhuriyet’i bu şekilde kutlamaları bütün Türkiye’yi duygulandırdı. Ben de Cumhuriyet’in bir öğretmeni olarak buraya geldim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.