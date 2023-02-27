İnce’den para dağıtan Erdoğan’a tepki: Doktora git
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde çocuklara para dağıtmasına Memleket Partisi lideri İnce'den sert tepki geldi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklara para dağıttığı görüntüleri paylaşan İnce, sert ifadeler kullandı.
İnce, paylaşımında “Önce para bas sonra dağıt. Erdoğan bence sen artık bir doktora git” ifadelerini kullandı.