İnci Su’nun ölümüne neden olan servis şoförü tutuklandı
Bursa'da 7 yaşındaki İnci Su Özmen'e çarpıp, ölümüne neden olan servis minibüsünün şoförü Eren Büyükdağ tutuklandı.
Bursa’da servis minibüsü şoförü Eren Büyükdağ’ın (22) kullandığı araç, okul çıkışı yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İnci Su Özmen’e (7) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Özmen, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Eren Büyükdağ, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)