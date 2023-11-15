İngiltereli turist, karısını tornavida ile öldürdü

İstanbul'da İngiltere vatandaşı Ahmet Yasin M.(28), otelde tartıştığı 26 yaşındaki eşi Ayan Mohamed Dhoba’yı tornavida ile öldürdü. Öldürülen kadının vücudunda 41 kesi izi bulundu.

Habip ATAM

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Olay, önceki gün Fatih'te bir otelde yaşandı. İddiaya göre, Ahmet Yasin M., 3 gün önce eşiyle İngiltere'den İstanbul'a geldi. Mevlanakapı'da bir otele giden İngiltere vatandaşı çift 111 numaralı odaya yerleşti. Çiftin odasından dün saat 12.30 sıralarında gelen bağırışma sesleri duyuldu. Bir süre sonra görevliler odaya yöneldi. İçeriye girenler, bir kadını kanlar içerisinde yerde yatar halde buldu. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

TORNAVİDAYI 41 KEZ KARISININ BEDENİNE SAPLADI

Otele giden sağlık ekipleri, boğazında ve vücudunda çok sayıda kesi yarası bulunan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öldürülen kadının İngiltere vatandaşı Ayan Mohamed Dhoba olduğu belirlendi. Vücudunda 41 ayrı derin kesi yarası bulunan kadının tornavida ile öldürüldüğü anlaşıldı. Cinayetin bir numaralı şüphelisi Ahmet Yasin M. olarak belirlendi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KANLI TİŞÖRT

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin eşkali tüm ekiplere bildirildi. Polis Ahmet Yasin M.'yi kıskıvrak yakaladı. Ahmet Yasin M.'nin üzerindeki beyaz tişörtün kanlı olduğu görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

UYUŞTURUCU SONRASI CİNAYET

İfadesinde karısının kendisine uyuşturucu verdiğini, daha sonra aralarında tartışma yaşandığını söyleyen Ahmet Yasin, cinayeti gerçekleştirdikten sonra tornavidayı klozete attığına da söyledi. Polis cinayette kullanılan o tornavidayı klozette buldu. Olay sonrası otelden çıkış anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde Ahmet Yasin M. cinayetten hemen sonra valiziyle otelden çıkarken görüldü.