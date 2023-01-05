İnşaat çalışmaları başlatılmıştı! İşte Akbelen Ormanı’nın içler acısı son hali…
Termik santral için maden ocağı açılmak istenen Akbelen Ormanı’nda devam eden inşaat çalışmalarının son halini, belgesel yapımcısı ve gazeteci Kazım Kızıl havadan çekimle görüntülendi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de iki termik santral için maden ocağı açılmak istenen Akbelen Ormanı'nda inşaat çalışmaları sürüyor.
Belgesel yapımcısı ve gazeteci Kazım Kızıl, İkizköy'deki inşaat çalışmalarının havadan çekim görüntülerini paylaştı.
Videoyu 3 Ocak 2023 tarihinde Muğla Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda çektiğini belirten Kızıl, “‘Beşli Çete’deki Limak’ın da aralarında bulunduğu YK Enerji onlarca kamyon ve ekskavatörle devasa bir canavar gibi önüne gelen her şeyi yutuyor. Sırada Akbelen Ormanı var!” dedi.
Köylülerin itiraz ederek 500 günden fazla nöbet tuttuğu inşaatta en son üçüncü bilirkişi raporu çıkmış, mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı.