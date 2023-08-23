İnsan taciri Tayvanlı’ya 220 yıl hapis cezası

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 33 Tayvan vatandaşını iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirip bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıran Tayvan uyruklu şüpheliye verilen 220 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

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Türkiye’den bazı kişi ya da kişilerin Tayvan’da yaşayanları çalışma vaadiyle Antalya’ya getirdiği ihbarı üzerine 2021 yılı nisan ayında Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan araştırmada şüphelinin Kemer ilçesinde olduğu tespit edildi. Tayvan uyruklu şüphelinin kendi ülkesinden 33 kişiyi çalışma vaadiyle Türkiye’ye getirdiği, pasaport ve cep telefonlarına zorla el koyarak bilişim sistemleri yoluyla çeşitli ülkelerde dolandırıcılık suçunu zorla işlettiğinin belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda Tayvan uyruklu bir şüpheli ve 33 insan ticareti mağduru yakalandı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan Tayvan uyruklu şüpheli tutuklandı. Antalya İl Göç İdaresine sevk edilen 33 Tayvan vatandaşı ise ülkelerine gönderildi.

220 YIL HAPİS CEZASI ONANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Tayvan vatandaşı hakkında açılan dava Antalya Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Yargılamada sanığa her bir mağdur için 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 220 yıl hapis cezası verildi. Sanık avukatının yaptığı itirazla mahkemenin verdiği karar önce Antalya Bölge İdare Mahkemesi, ardından Yargıtay tarafından onandı. (DHA)

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