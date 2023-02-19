İnsanlar göz göre göre öldü yetkili bir kişi istifa etmedi

Kahramanmaraş’taki deprem felaketinin ardından on binlerce insan öldü kentler yerle bir oldu ama sorumluluğu olan bir kişi bile görevi bırakmadı.

Deniz AYHAN

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Deprem uzmanlarının uyarıları ve bilimsel raporlar, depremin göz göre göre geldiğini ve buna rağmen tedbir alınmadığını açığa çıkarırken, Türkiye'de felaketin sorumlusu yetkililerden biri bile istifa etmedi. Vatandaşlar da sosyal medyada tek bir istifanın dahi olmamasına tepki göstererek, başka ülkelerden örnekleri hatırlattılar.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem zincirleme bir etki yarattı; tsunami yüzünden yaklaşık 24 bin kişi öldü. Krizi yönetemediği gerekçesiyle eleştirilen Japonya Başbakanı Naoto Kan, bir süre maaş almadı ve ağustos ayında da istifasını verdi.

Kosta Rika Ulaştırma Bakanı Karla Gonzales 27 Kasım 2009'da, 5 kişinin öldüğü köprü çökmesi sonrası istifa etti.

İsveç Ulaştırma Bakanı Maria Borelius, evinde sigortasız dadı çalıştırdığı için istifa etti.

Mısır Ulaştırma Bakanı Rashad al-Mateeni, 50 kişinin öldüğü tren kazası sonucu istifasını verdi.

Gölde tekne faciası sonucu 15 turist hayatını kaybedince, Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanı Mile Janakieski istifa etti.

Güney Kore Başbakanı Chung Hong Won, feribot faciasında 300'den fazla kişinin kaybolması ve hayatını kaybetmesi sonucu istifa etti.

FATURA İSTİFA GETİRDİ

Ölmüş yakınının engelli kartını kullandığı tespit edilen Avusturya Halk Partisi politikacılarından Norbert Kapeller ve elektrik faturalarının kabarık gelmesi protesto edilen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da istifa eden devlet yöneticileri arasında yer aldı.

Japon Adalet Bakanı Midori Matsushima da bir festivalde, seçim yasalarını ihlal ederek, üzerinde siyasi görüşlerinin bulunduğu yelpaze dağıttırdığı için istifa etti.