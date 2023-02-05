İnşattaki paravanlar otomobilin üstüne devrildi

İstanbul Küçükçekmece'de, özel bir üniversitede yapılan çalışmalar nedeniyle yol kenarına koyulan paravanlar bir otomobilin üstüne devrildi. Otomobilin içinde bulunan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

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Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Akıncı Sokak’ta meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda özel bir üniversitede meydana gelen yıkım nedeniyle yapılan çalışmalar kapsamında yol kenarına koyulan paravanlar devrildi.

Hastaneye gitmek için evinden çıkan İsmail Aktaş ve eşi Didem Çakır Aktaş’ın bindiği otomobil paravanların altında kaldı. Şok geçiren çift çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Daha sonra ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışmayla otomobilin üstündeki paravanları kaldırdı.

“ŞOK GEÇİRDİK AFET GİBİYDİ”

Olayla ilgili konuşan İsmail Aktaş, “Eşimle birlikte hastaneye gitmek üzere aracımıza bindik. Büyük bir gürültüyle arkadaki ahşap ve demirlerin uçtuğunu gördük. Hızlıca kontağı çalıştırıp gitmek istedim ama buradaki kaynak yerlerinden demir ve ahşaplar koparak hızla arabamıza çarptı ve üstüne devrildi. O anda şoka girdik. Bir afet gibi oldu. Komşularımız ve esnaf yardımımıza gelip bizi çıkardı. Araçta hasar meydana geldi. Kaçmak istedik ama kaçamadık. Çok şükür canımıza bir şey gelmedi” dedi. (DHA)