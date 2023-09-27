İnternet alışverişi yapanlar şikayet etti, polis operasyon yaptı!

İstanbul’da internetten parfüm alanların şikayeti polisi harekete geçirdi. Yapılan çalışmaların ardından bir depoya baskın düzenleyen polis, çoğu lüks markaların taklidi olan 26 bin 454 şişe parfüm ele geçirdi. Parfümlerin piyasa değerinin 40 milyon lira olduğu belirtildi.

Habip ATAM

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Operasyon İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren, internetten parfüm satın alan bazı şikayetleri oldu. Polis ekipleri yaklaşık 1 ay çalışma yaparak bir şüpheliyi belirledi. Şüphelinin Küçükçekmece'de bir depoya gidip geldiği tespit edildi. Araştırmaların ardından depoya baskın yapıldı.

40 MİLYONLUK ÜRÜN

Baskında polisin peşinde olduğu şüpheli yakalanırken, aramalarda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lirayı bulan 26 bin 454 adet dolumu tamamlanmış parfüm ele geçirildi.

1200 LİRA İLE 2500 LİRA ARASI

Ele geçirilen ürünlerin arasında piyasada orijinali 15 bin liraya satılan parfümlerin de olduğu öğrenildi. Şüphelilerin imal edilen ürünleri 30 dolardan başlayan fiyatlarla toptan sattıkları belirtildi. Sahte ürünlerin internet üzerinden 1200 ila 2500 lira arasında satıldığı da ifade edildi. Ürünlerin bazılarının yurt dışına gönderildiği de belirtildi.

CİLT VE SOLUNUM PROBLEMİ

Depoda koliler halinde bulunan parfümlerin ünlü markaların imitasyonları olduğu belirtildi. Ancak sağlıksız ortamlarda ve içeriği bilinmeyen kimyasallar kullanılarak üretilen parfümlerin halk sağlığını tehdit ettiği ifade edildi. Uzmanlar, bu tarz ürünlerin özellikle cilt ve solunum yolu sıkıntılarına sebep olduğunu belirtti.

SAĞLIĞI TEHLİYE DÜŞÜRME SUÇU

Merdivenaltı imalathanelerde üretilen ve şişelenen sahte ürünlerle ilgili yakalanan şüpheli hakkında “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme” suçundan adli işlem başlatıldı.