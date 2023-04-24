İpek Özbey ile Nokta Atışı

İpek Özbey ile Nokta Atışı hafta içi her gün saat 17.30’da gündemin nabzını tutmaya, en çok merak dilen sorulara yanıt bulmaya devam ediyor.

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Sandığa son 20 gün… Seçim yaklaştıkça liste tartışmaları daha da keskinleşiyor ancak bazı isimler var ki, en çok onun ismi tartışıldı…

O isimlerden en öne çıkanı ise bugün DEVA Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan, Ergenekon ve Balyoz davaları zamanında Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sadullah Ergin.

Ergin, CHP milletvekili listesinde DEVA Partisi kontenjanından Ankara 1. Bölge 4. Sıradan aday gösterildi. En çok onun adı konuşuldu, en çok onun ismi tepki çekti.

Peki Sadullah Ergin’in CHP listelerinden aday olması neden bu kadar tartışıldı? Taraflar ne dedi?

Sadullah Ergin tepkilere nasıl yanıt verecek? Hak verdiği eleştiriler var mı? İpek Özbey Nokta Atışı'nda soracak, Sadullah Ergin yanıt verecek.

İpek Özbey ile Nokta Atışı hafta içi her gün saat 17.30'da, Elif Beyza Akkaya'nın editörlüğünde sizlerle…

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