İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları yeniden açıldı

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'ın Dedeağaç şehrinde çıkan orman yangını nedeniyle faaliyetleri durdurulan İpsala ve Kipi gümrük kapılarının yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

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Yunanistan’ın Dedeağaç kentinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgede acil durum ilan edildi. 12 yerleşim birimi tedbir amacıyla boşaltıldı.

İpsala Gümrük Kapısı ile Yunanistan tarafındaki Kipi Gümrük Kapısı’nın faaliyetleri de Türkiye ve Yunanistan yetkililerinin görüşmeleri sonucunda, dün akşam geçici olarak durduruldu.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gümrük kapılarının tekrar faaliyete geçtiği belirtilerek, “Yunanistan Dedeağaç’ta çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan İpsala Gümrük Kapımız ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı yeniden hizmet vermeye başlamıştır” denildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Edirne Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da “Yapılan görüşmelerde, Yunanistan’da yangınların devam ettiği, İpsala Sınır Kapımızla bağlantılı otobanın ulaşıma kapalı olduğu, yan yollarla ulaşımın sağlanabileceği ancak yan yolların tekrardan kapanma riskinin devam ettiği bilgisi alınmıştır. Bu nedenle, İpsala Sınır Kapımızdan giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılabilmektedir” denildi. (DHA)