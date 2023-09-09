Irak ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Güvenlik güçleri, Türkiye'den Irak ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’den Irak ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yakalananlardan birinin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Açıklamada, “İç güvenlik birliklerince, Türkiye’den Irak ve Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan birinin FETÖ mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı” denildi. (AA)