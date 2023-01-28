İran’da korkutan deprem! Türkiye’den de hissedildi… (Son depremler)
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre İran'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Türkiye'den de hissedildi.
AFAD’dan akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran’ın batısındaki Hoy kentinde deprem Van ve çevresinde de hissedildi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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