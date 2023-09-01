‘İş insanıyım’ dedi, taksi şoförlerini dolandırdı

Bindiği taksilerde kendini müdür veya iş insanı olarak tanıtıp şoförleri dolandıran Mikail Maçi, yakalandı.

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Hakkında önceden dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 12 ayrı suç kaydı bulunan Mikal Maçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzurum’da son bir hafta içerisinde polis merkezlerine kendisini iş insanı olarak tanıtan bir şüphelinin özellikle taksi ve nakliye aracı şoförlerini, dolandırdığı şikayetleri geldi.

Şüpheli, alışverişler yapıyor, parayı iş yerinde unuttuğunu söyleyerek, kendisini getiren taksi şoförlerinden hemen verilmek üzere paralar istiyor, parayı aldıktan sonra da girdiği sözde iş yerinden çıkmayarak kaçıyordu.

Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 30 güvenlik kamerasından elde ettiği 200 saatlik kaydı izleyerek şüphelinin Mikail Maçi (52) olduğunu belirledi ve bir yurdun otoparkında yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından önceden dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 12 suç kaydı bulunan Mikal Maçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdurlardan Behçet D. ifadesinde, “Şehir Hastanesi’nden Tortum ilçesine ilaç kolisi götürmek için 2 bin TL’ye anlaştık. Şahıs ilaçların parasını dükkanda unuttuğunu söyledi. Bana ya gidip parayı almamı ya da kendisine 8 bin bin lira vermemi istedi. Benden aldığı 8 bin lirayı eczaneye yatırmak için gitti ama geri gelmedi” dedi.

Taksi şoförü Serdar K. ise “Aracıma bindi, yolculuk esnasında kendisini Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü olarak tanıttı. Bir dükkanın önünde inerek malzeme alıp geleceğini söyledi. Sonra yanıma geldi ve alışveriş için nakit parasının yetmediğini belirterek, benden 10 bin TL istedi. Parayı verdim, dükkana girdi ama bir daha çıkmadı. İşte o zaman dolandırıldığımı anladım” diye konuştu.

YOL ÜCRETLERİNİ DE ÖDEMEDİ

Mikail Maçi bir hafta içerisinde mağdurlardan Serdar K.’yi 7 bin 245, Suat T.’yi 3 bin, Behçet D.’yi 8 bin Halis K.’yı 10 bin 800, Zülküf Ç.’yi ise bin 100 TL dolandırdığı belirlendi. Mikail Maçi, aldığı nakit paraların yanı sıra taksimetre ücretlerini de ödemediği belirlendi.

PARALARI BİR KADININ HESABINA YATIRMIŞ



Şüpheli Mikail M’nin, emniyetteki ifadesinde, iş hayatında iyi para kazanamadığı için alışkanlık haline getirdiği dolandırıcılığı yeniden yapmaya başladığını belirterek, üzerine atılı suçları kabul ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, rahat tavırlar sergileyen zanlının, dolandırdığı kişilerden ayrıldıktan sonra başka yere park ettiği ve kendisine ait olduğu düşünülen bir araçla olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Zanlının, dolandırıcılıktan elde ettiği paraları da bir kadının hesabına yatırdığı tespit edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ DE ‘ÇARPMIŞ’

Mağdurlardan özel halk otobüsü şoförü S.T ise sefer saatinin dolduğunu ve evine gitmek üzere olduğunu anlattı.

Yanına gelen dolandırıcının, kendisine 300 lira verip “Beni şu adrese götür” dediğini kaydeden S.T, “Daha sonra otobüste, telefonda birileriyle görüşerek, ‘Parayı eksik yollamışsınız, ödeme yapmam için 3 bin lira daha lazım. Ben şimdi otobüs şoförünü size gönderiyorum, siz ona parayı verin’ dedi. Bunun üstene tekrar git gel yapmamak için üzerimdeki 3 bin lirayı Mikail M’ye verdim. Fakat sözde ödemeyi yapmak için otobüsten indikten sonra kayıplara karıştı.” ifadelerini kullandı. (DHA-AA)