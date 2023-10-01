İş yerine ateş açtılar, anne ve kızı vurdular

Diyarbakır'da bir güzellik salonuna düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen anne ve kızı isabet eden kurşunlarla yaralandı.

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, güzellik salonu olarak hizmet veren bir işyerinin önüne gelerek, yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

ANNE VE KIZ YARALANDI

O sırada yoldan geçen anne M.A. ile kızı F.A., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredekilerce bir otomobille özel bir hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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