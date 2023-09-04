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İşçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı

Mersin'de işçi servis minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

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İşçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı

Mersin’de gerçekleşen kaza, sabah saatlerinde Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 34 BLE 579 plakalı otomobil ile işçi taşıyan 33 S 5056 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada 2 sürücü ile 12 kişi yaralandı. İhbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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