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İşçileri taşıyan otobüs devrildi, çok sayıda yaralı var

Çanakkale'nin Biga ilçesinde fabrika işçilerinin taşındığı otobüsün devrildiği kazada 17 kişi yaralandı.

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İşçileri taşıyan otobüs devrildi, çok sayıda yaralı var

Kaza, sabah saatlerinde Değirmencik köyü girişinde meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan Süleyman Demirel idaresindeki 17 KL 655 plakalı otobüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 17 işçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy ve Biga Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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