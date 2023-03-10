IŞİD için Whatsapp üzerinden para toplamışlar

İstanbul'da IŞİD terör örgütüne Whatsapp'ta açtıkları grup üzerinden para toplayarak finansman sağladıkları iddia edilen 7 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terörizmin finansmanın önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, Whatsapp’ta “Allah Yolunda” adıyla açılan grupta Suriye’de bulunan HOL Kampındaki IŞİD örgütü mensuplarına ulaştırılmak üzere çeşitli örgütsel terimler kullanılarak para toplandığı belirlendi. Bu yolla IŞİD terör örgütüne finansman sağlandığı şeklindeki istihbari bilgiler ışığında yapılan çalışmalarda İstanbul’da ikamet eden 7 şüphelinin grupta para topladığı tespit edildi.

Bu şüphelilerden bir tanesinin daha önce terörizmin finansmanı kapsamında adli işlem gördüğü ve yargılanmasının devam ettiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, iletişim trafiği kayıtlarında çok sayıda örgüt üyeliğinden işlem gören kişilerle görüşme kayıtlarının olduğu, MASAK’tan alınan banka hesap hareketlerinde de örgütsel terimli işlem açıklamalarıyla para transferlerinin olduğu, aralarında para transfer kaydı bulunan kişilerin birkaçıyla ortak şüpheli para hareketlerinin olduğu da tespit edildi.

7 İLÇEDE OPERASYON

Bunun üzerine Tuzla, Bahçelievler, Beyoğlu, Pendik, Üsküdar, Kağıthane ve Avcılar’da ikamet eden 7 şüpheli hakkında bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Başkent'te 18 IŞİD'li yakalandı