IŞİD ve benzeri örgütlere operasyon: 16 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü IŞİD, El Kaide, HTŞ/FC/ENC gibi terör örgütleriyle irtibatlı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü IŞİD ve benzeri örgütlere yönelik çalışma yapan polis ekipleri bazı şüphelileri belirleyince çalışma başlatıldı.
Araştırmalarda polisin peşinde olduğu şüphelilerin Suriye ve Irak’ta IŞİD, El Kaide, HTŞ/FC/ENC/ gibi terör örgütleriyle bağlantıları belirlendi. Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı verildi.
Özel harekat ve TEM operasyon timi eşliğinde 8 ilçede 15 adrese operasyon düzenlendi. Baskında 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.