IŞİD’in bomba uzmanı İstanbul’da yakalandı

Terör örgütü IŞİD'in Suriye ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaparak örgüt mensuplarına patlayıcı yapımı eğitimi verdiği iddia edilen A.J.A. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul Emniyeti’nin MİT Bölge Başkanlığı ile yürüttüğü koordineli çalışmalarda, terör örgütü IŞİD'in sözde Irak bölgesine bağlı EYP uzmanı ve Batı Sektörü sözde sorumlusu, örgütün Suriye ve Irak'taki saldırılarında kullandığı patlayıcıların tasarımını yaptığı, örgüt mensuplarına da patlayıcı yapımı eğitimi verdiği belirlenen yabancı uyruklu A.J.A, operasyonla İstanbul’da yakalandı.

BOMBA DÜZENEKLERİ ELE GEÇTİ

A.J.A.'nın yakalandığı operasyonda, Sultanbeyli ilçesinde iki farklı adreste yapılan aramalarda, içerisinde Sim kart bulunan, zaman ayarlı ve uzaktan kontrol edilebilir 5 adet hazır vaziyette bomba düzeneği, canlı bomba düzeneklerinde kullanılan çok sayıda basma butonu, el yapımı patlayıcılarda kullanılan zamana, ışığa ve harekete duyarlı çok sayıda elektronik devre elemanı, gizlenmiş vaziyette dijital materyaller ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan A.J.A, tamamlanan işlemleri sonrası çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.