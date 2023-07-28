IŞİD’in önemli ismi Amasya’da yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), IŞİD terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A.'nın Amasya'da yakalandığını duyurdu.
IŞİD terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. Amasya’da yakalandı.
EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
* “İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışmalar kapsamında; DEAŞ terör örgütünün önemli isimlerinden Lübnan uyruklu A.A. isimli şahıs 28 Temmuz 2023 tarihinde Amasya’da gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Söz konusu şahıs ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.” (DHA)