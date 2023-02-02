IŞİD’in Suriye sınır emiri Gaziantep’te yakalandı
Gaziantep'te, polis ekiplerinin IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 1'i geçmiş dönemde sınır emiri olarak görev yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde, Suriye sınır hattından sorumlu emir olarak görevli İ.E. ile terör örgütünün propagandasını yapan İ.E.’nin kentte olduğunu belirledi.
Ekiplerin adreslere düzenlediği operasyonla 2 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)