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IŞİD’in Suriye sınır emiri Gaziantep’te yakalandı 

Gaziantep'te, polis ekiplerinin IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 1'i geçmiş dönemde sınır emiri olarak görev yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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IŞİD’in Suriye sınır emiri Gaziantep’te yakalandı 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde, Suriye sınır hattından sorumlu emir olarak görevli İ.E. ile terör örgütünün propagandasını yapan İ.E.’nin kentte olduğunu belirledi.

Ekiplerin adreslere düzenlediği operasyonla 2 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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