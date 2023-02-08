İskenderun Limanı 3. günde yanmaya devam ediyor

Hatay'da, İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda depremden sonra çıkan yangına Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Beriev yangın söndürme uçağı, T79 yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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İskenderun Limanı’nda konteyner deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde orman yangınları için kullanılan Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopteri de yangına müdahale ediyor.

Bakanlık, Twitter’daki hesabından yangına müdahale görüntüsünü paylaştı. Açıklamada, “İskenderun Limanındaki yangına Beriev yangın söndürme uçağı ve T79 yangın söndürme helikopterinin müdahalesi devam ediyor” denildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter’daki hesabından, “İskenderun Limanı’nda gece çıkan yangına Ankara itfaiyesi olarak köpük kulemiz ve arazözlerimizle müdahale ettik” dedi. (DHA)

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