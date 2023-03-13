İskenderun’da çadır kentte yaşayanlar şiddetli yağıştan etkilendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden etkilenen ve çadırda yaşayan vatandaşlar şiddetli yağmurun etkisiyle zor anlar yaşadı.

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İskenderun’da öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve evleri hasar alan depremzede vatandaşların yaşadığı ilçenin çeşitli yerlerinde bulunan çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı ise çamur oldu.

Çadır kenarlarından dolan su ile bazı vatandaşların eşyaları da zarar gördü. Burada yaşayanlar çadırlarını çevredeki çamur ve su birikintisinden korumak için yoğun çaba harcarken, yetkililere altyapının iyileştirilmesi için çağrıda bulundu. (DHA)

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