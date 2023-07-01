İSKİ, Sazlıdere Barajı’ndaki renk değişikliğinin alg kaynaklı olduğunu açıkladı

İstanbul’daki Sazlıdere Barajı’nda yaşanan renk değişimi ve kirlilik haberleri üzerine açıklama yapan İSKİ Genel Müdürlüğü, sorunun havaların ısınması ile birlikte suda doğal olarak gerçekleşen alg gelişiminden kaynaklı olduğunu bildirdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul'da, Sazlıbosna Köyü yakınındaki Sazlıdere Barajı'ndaki renk değişimi ve kötü görüntü ile ilgili haberler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Bölgede yaşanan renk değişimi üzerine Sazlıdere Barajı'nın Sazlıbosna Köyü mevkisinden numuneler alındığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

“Yapılan inceleme ve analizlerde, göle dışarıdan herhangi bir deşarj yapılmadığı ve kimyasal atık bırakma girişiminde bulunulmadığı tespit edilmiştir. Şikayete konu olan renk değişiminin havaların ısınması ile birlikte suda doğal olarak gerçekleşen alg gelişiminden kaynaklı olduğu belirlenmiştir. Normal şartlarda yüzeysel su kaynaklarının tamamında mavi-yeşil algler bulunur. Alglerin miktarı da hava sıcaklıklarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle Sazlıdere Barajının bazı noktalarında yaz mevsimine geçişle birlikte mavi-yeşil alg sayısında artış görülmüştür.”

“KULLANMA VE İÇME SUYU OLARAK GÜVENLE TÜKETİLEBİLİR”

Yaşanan durumun atmosfere açık, doğal her su kaynağında oluşabileceği vurgulanan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

“Su kalitesi açısından endişe edecek herhangi bir olumsuzluk oluşturmamaktadır. Ayrıca, alg gelişiminin olduğu bölge su alma yapımızın bulunduğu noktaya da oldukça uzak bir mesafededir. Söz konusu bilgilere ek olarak İstanbul halkına arz edilen su, arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilerek, belirlenen standartlara ve kriterlere uygun biçimde tüketime sunulmaktadır. Kıymetli hemşehrilerimiz şebeke suyunu hem kullanım amaçlı hem içme suyu olarak güvenle tüketebilirler.”

İlginizi Çekebilir İstanbul'un su kaynağında korkutan görüntü