Abone Ol

İslahiye’deki son durum havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

Yayınlanma: 23:38 - 08 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Depremzedeler acıyı SÖZCÜ Televizyonu'na anlattı: Hırsızlık yapmak zorunda bırakıldık kızım...İlginizi ÇekebilirDepremzedeler acıyı SÖZCÜ Televizyonu'na anlattı: Hırsızlık yapmak zorunda bırakıldık kızım...Depremlerde ağır hasar gören Nurdağı'ndan son görüntülerİlginizi ÇekebilirDepremlerde ağır hasar gören Nurdağı'ndan son görüntüler

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Gaziantep Kahramanmaraş
X Reklam