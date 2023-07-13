İspanya’dan iki Türk hekime devlet nişanı

62’si İspanyol askeri 74 kişinin öldüğü uçak kazası sonrası yaşanan kimlik tespiti krizini aydınlatan doktorlar Bülent Sabran ile Ömer Müslümanoğlu’na İspanya devlet nişanı verdi.

Hakan KAYA

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İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna Havayolları'na ait YAK-42 tipi uçak 2003 Mayıs ayında Trabzon'un Maçka ilçesi yakınlarında düşmüş, 62'si İspanyol askeri 74 kişi ölmüştü. Ülkelerine dönerken ölen askerlerin yarısının kimlikleri Türkiye'de DNA testiyle tespit edilirken geri kalanının DNA işlemleri tamamlanmadan İspanyol makamları cesetleri teslim almıştı. Ancak kime ait olduğu belirlenemeyen cesetlerin İspanya'da ailelere teslimi sırasında karışıklık olmuş, skandal patlamıştı.

TÜRK EKİBİ SUÇLANMIŞTI

Yanlış cenaze alan ailelerin konuyu yargıya taşıması üzerine dava süreci başlamıştı. Yaşanan olayda Türk yetkililer de suçlanırken, İspanyol ailelerin talebi üzerine 2009 yılında mahkemede tanıklık yapmak için İspanya'ya giden Trabzon Adli Tıp Kurumu yetkilisi Dr. Bülent Sabran ile üyelerden Dr. Ömer Müslümanoğlu olayın iç yüzünü anlatarak 30 askerin kimliğinin tespit edilemediğine ilişkin bilgiyi İspanyol heyetine verdiğini ve cesetleri teslim ederken bununla ilgili bir belgeyi imzalattıklarını söylemişlerdi.

İspanya şimdi minnet ve taktir duygularının ifadesi olarak Bülent Sabran ve Ömer Müslümanoğlu'na devlet nişanı verilmesine karar verdi. 22 Haziran'da İspanyol Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törenle Sabran ve Müslümanoğlu'na devlet nişanı verildi.

İŞTE O DEVLET NIŞANI

BÜYÜK ONUR DUYDUK

Dr. Bülent Sabran, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada devlet nişanı aldığından dolayı onur duyduğunu belirterek şunları söyledi: Aradan geçen 20 yılın ardından beni konsolosluktan aradılar. Konsoloslukta resmi bir tören düzenleneceğini söylediler. Biz bir teşekkür edilecek, bunun için tören düzenleniyor diye düşünüyorduk ancak devlet nişanıyla onurlandırıldık. Bizim onurlu davranışımıza bu ödülü vermiş oldular. O davranışımız ödüllendirildi. Bu benim için çok onur verici bir durum.