İSPARK ücretlerine bir kez daha zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine son 3 ayda ikinci zam yapıldı. En düşük otopark ücreti 36 TL, en yüksek park ücreti ise 202 TL oldu. Park ücretlerine, ortalama yüzde 55 zam gelmiş oldu.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumlarında oybirliği ile alınan karar doğrultusunda İSPARK ücretlerine yüzde 18 oranında zam yapılmıştı. 3 ay sonra İBB Meclisi'nin ekim ayı oturumlarının üçüncü birleşiminde otopark ücretlerine tekrar zam yapıldı.

KAPALI OTOPARK TARİFESİ

Ortalama yüzde 55 civarında olan zam oranına göre Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Eyüp, Sarıyer ve Güngören’in de aralarında bulunduğu birinci ve ikinci bölgedeki kapalı katlı ve açık otoparklarda 0-1 saat arası 33 liradan 52 liraya, 1-2 saat arası 42 liradan 66 TL'ye, 2-4 saat arası 47 liradan 73 TL'ye, 4-8 saat arası 65 liradan 101 liraya, 8-12 saat arası 86 liradan 134 liraya, 12-24 saat arası da 130 liradan 202 liraya çıkarıldı.

Adalar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, Şile’nin aralarında bulunduğu üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 23 TL’den 36 TL'ye, 1-2 saat arası 29 TL’den 45 TL'ye, 2-4 saat arası 37 TL’den 58 TL'ye, 4-8 saat arası 47 TL’den 73 TL'ye, 8-12 saat arası 72 TL’den 112 TL'ye, 12-24 saat arası 94 TL’den 146 TL'ye çıktı.

AÇIK OTOPARK ÜCRETLERİ

Açık otoparklarda birinci ve ikinci bölgenin ücretleri, kapalı otopark ücretleri ile aynı oldu. Üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 23 liradan 36 liraya, 1-2 saat arası 33 liradan 52 liraya, 37 TL olan 2-4 saat arası 58 TL'ye, 47 TL olan 4-8 saat arası 73 TL'ye, 61 TL olan 8-12 saat arası 95 TL'ye, 12-24 saat arası ise 94 liradan 146 liraya yükseldi.

YOL ÜSTÜ OTOPARK TARİFESİ

Yol kenarı otopark ücretleri de birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadar olan ücret 33 TL’den 52 TL'ye, 1-2 saat arası 42 TL’den 66 TL'ye, günlük park 94 TL’den 146 TL'ye, sonraki her saat başı ücreti de 14 liradan 22 liraya çıkarıldı. Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 36 TL, 1-2 saatlik ücret 52 TL, günlük ücret 124 TL oldu.

ORMANLARA GİRİŞ ÜCRETİ ZAMLANDI

Orman, koru ve mesire alalarına giriş-çıkış ücretlerine de tekrar zam geldi. Otomobiller için giriş-çıkış ücreti 67 TL'den 104 liraya yükseldi. Minibüs-kamyonet-panelvan için 192 TL olan ücret 298 TL, midibüs için 388 TL olan ücret 524 TL, otobüs-kamyon için 677 TL olan ücret bin 50 TL, motosiklet için 44 TL olan ücret de 69 TL oldu. Yıllık bisiklet kiralama ücreti ise 370 TL’den 574 TL'ye yükseltildi.