Isparta’da 4 kişi tüfekle öldürüldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde H.T.'nin (70) tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. H.T. olaydan sonra tüfeğiyle birlikte jandarmaya teslim oldu.

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Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale köyünde saat 17.40 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. H.T., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden O.K., İ.K., A.K. ve B.D. hayatını kaybetti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerinden ayrılan H.T., Gelendost ilçesinde jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

ISPARTA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, “10.08.2023 günü saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Yenicekale köyü arazi yolunda ateşli silahla işlenen elim cinayet olayında; O.K., İ.K., A.K. ve B.D. isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak; Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden H.T. isimli şahıs cinayeti kendisinin gerçekleştirdiğini beyan ederek silahıyla birlikte teslim olmuştur. Söz konusu cinayet olayı ile ilgili olarak Şarkikaraağaç Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi. (DHA)

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