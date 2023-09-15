İsrail Konsolosluğu önünde aracını yakan çifte 8’er ay hapis cezası

İsrail Konsolosluğu önünde araçlarını yakan müzisyen çift hakim karşısına çıktı. Mahkeme çifte 8’er ay hapis cezası verdi.

Ali Selim YAMANLI

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Filistin'e destek amaçlı İsrail Konsolosluğu önünde araçlarını yakan Dora Altunbaşak ve Turan Altunbaşak çifti hakkında ‘Mala zarar verme' ve ‘Kasten yangın çıkarma' suçlarından 1 yıl 2 aydan 9 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava görüldü.

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Dora Altunbaşak ve Turan Altunbaşak katıldı.

“FİLİSTİN'E DESTEK AMAÇLI ARABAYI YAKTIK”

Hakim karşısına çıkan sanık Turan Altunbaşak, Filistin'e destek amaçlı arabalarını yaktıklarını söyledi. Altunbaşak, “Bizim zarar verme amacımız yoktur Filistin'e destek amaçlı arabayı yaktık. Annem de şikayetçi olmadı, bizim amacımız protestoydu, amacımız zarar verme değildi. Zaten araba başkalarını tehlikeye sokacak bir yerde değildi, boş alanda yaptık. Çocukları silahla vurduklarından camilere girdiklerinden protesto ettik” dedi.

“ANNEM ŞİKAYETÇİ DEĞİLDİ”

Sanık Dora Altunbaşak da, “Biz beraber bu protestoyu yaptık, zaten araba annemize aitti ve annem şikayetçi değildi” dedi.

8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme, kararını açıkladı. Sanıklara ‘Araba yakarak yangına sebebiyet verme' suçundan 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme sanıkların sabıkasız olduklarını göz önünde bulundurarak verilen hükmün açıklanmasını geri bırakarak 5 yıl denetim süresine tabi tuttu.

“İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ARABAMIZI YAKTIK”

Duruşma sonrası Dora Altunbaşak ve Turan Altunbaşak basın mensuplarına açıklama yaptı. Dora Altunbaşak, “Birkaç sene önce ramazan bayramının son gününde, iftar saatlerinde biz eşimle beraber bir protesto eylemi yapmaya karar verdik. Bu da İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu zulümle alakalıydı. Biliyorsunuz ki o zamanlar sosyal medya protesto eylemleri oluyordu. Eşimle evde otururken, ‘bir şey yapalım sesimizi duyuralım' dedik. Arabamızı yakmaya karar verdik. O zaman son model bir arabamız vardı, cipimiz. Onu yakmaya karar verdik, İsrail Konsolosluğu'nun önünde hiç kimsenin olmadığı bir saatte arabamıza benzin döküp yaktık. Tabii bu çok fazla ses getirdi, gündemi bayağı bir meşgul etti. Sonra İsrail Konsolosluğu tarafından dava açıldı bize, çok şükür beraat ettik” dedi.

Arabayı yaktıktan sonra bir iş kadınının ödeme yapmayı teklif ettiğini belirten Altunbaşak, “Ünlü bir iş kadını ‘bu arabayı bana verin, bu arabanın manevi bir gücü var' dedi. O da manevi duygularla düşünüyor bizim gibi. Biz ona arabayı sattık, bize vermiş olduğu parayla da Filistin'e İHH aracılığıyla bağışta bulunduk. O dönem çok eleştiri almıştık, bunu da belirtelim” ifadelerini kullandı.

“1 YILDIR BEKLİYORUZ”

Turan Altunbaşak, “Bir yıldır bu mahkeme sürecini bekliyoruz. Çok şükür Hakim Bey de, Savcı Bey de iyi niyetimize istinaden olayı kapattı. 5 yıl içinde buraya gelmeyeceksiniz, 4 ay ceza alırsınız dedi” açıklamasını yaptı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede, 12 Mayıs 2021'de Dora Altunbaşak ve Turan Altunbaşak çiftinin gece saatlerinde İsrail Konsolosluğu önünde Filistin'e destek için kendi arabalarını yaktığı ve yakarken video kaydına aldıkları belirtildi. Çiftin videoda, “Şu anda İsrail Konsolosluğu önünde canlı yayın yapıyoruz, Filistin'de can veren çocuklar ve kardeşlerimiz için böyle bir eylem yapıyoruz” dedikleri yer aldı. Şüpheli olan karı-koca, ifadelerinde İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü protesto etmek için anneleri Zehra Altunbaşak'a ait araca benzin dökerek yaktıklarını belirterek üzerlerine atılı suçları kabul ettiklerini söylediler. Sanıklar Dora Altunbaşak ve Turan Altunbaşak hakkında ‘Mala Zarar Verme' ve ‘Kasten Yangın Çıkarma' suçlarından 1 yıl 2 aydan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Araç sahibi Zehra Altunbaşak'ın olay tarihinde ifadesinin alınamadığı ve Ağustos 2021'de tarihinde vefat ettiği belirtildi.