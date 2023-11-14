İsrail’i protestosu çığırdan çıktı, restoranın çalışanlarına saldırdı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bazı markalara yönelik boykot ve eylemler çığırından çıkmaya başladı. Sakarya'da bir kişi, “Kahrolsun İsrail” diyerek, ünlü fast food restoranına girerek çalışanlara saldırdı.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Türkiye’de protesto ediliyor. İsrail’e destek verdiği iddia edilen bazı markalar da protestocuların hedefinde. Ancak boykot ve protestolar zaman zaman çığırından çıkıyor ve şiddete varan olaylara sahne oluyor

Son olarak Sakarya’daki faaliyet gösteren bir zincir fast food restoranının çalışanları saldırıların hedefi oldu. “Kahrolsun İsrail” diyerek, Çark Caddesi’ndeki ünlü fast food restoranına giren bir kişi, iddiaya göre, çalışanlara saldırdı.

O sırada içeride bulunan bir kadın müşteri saldırgana “Böyle boykot mu olur” diyerek tepki gösterdi.