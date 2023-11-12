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İşsiz baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı

İstanbul Beyoğlu'nda aile içinde çıkan tartışma katliamla sonuçlandı. Tartışmanın ardından eşini ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldüren Özgür Nayman, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Yayınlanma: 21:26 - 12 Kasım 2023 Güncellenme:
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İşsiz baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde bir süredir işsiz olan Özgür Nayman ile ailesi arasında tartışma çıktı.

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ, İNTİHARA KALKIŞTI

Tartışmanın ardından eşine ve 3 çocuğuna kurşun yağdıran Nayman aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri kadın 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olan Nayman ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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