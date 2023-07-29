İşsizlik Fonu prim gelir oranı yüzde 50’ye çıkarıldı

İşsizlik Sigortası Fonunun artırılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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İşsizlik Sigortası Fonu yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan 7409 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararına göre; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48’inci maddesinin yedinci fıkrası ile yüzde 30 olarak belirlenen ‘İşsizlik Sigortası Fonu’ bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı 2023 yılı için yüzde 50’ye çıkarıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülecek olan karar, 29 Temmuz itibarı ile yürürlüğe girdi. (DHA)