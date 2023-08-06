İstanbul-Ankara yolu cari açığın kara deliği

Yeteri kadar sefer ve hızda olmayan tren sebebiyle İstanbul-Ankara arasında otomobil ve minibüsler dahil toplam 19 milyon vatandaş karayolunu tercih ediyor.

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İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Suat Sarı, 1990 yıllarında dünyada ortalama 300 kilometre hız ile imal edilen trenler karşısında, Türkiye'de ortalama 125-150 kilometre hız ile giden trenler yüksek hızlı tren diye halka yutturulduğunu belirtti. Sarı, “İstanbul-Ankara arasında hizmet veren trenin yeteri kadar hızlı olmaması nedeniyle toplam 19 milyon kişinin karayolunu tercih ediyor” dedi.

TEK KAZANAN MÜTEAHHİT

İstanbul-Ankara arasında otobüslerle yılda 4 milyon; bireysel otomobiller, minibüsler ile 15 milyon kişinin seyahat ettiğini belirten Sarı, toplam 19 milyon kişinin karayolunu tercih etmesinin nedenini anlattı. Sarı, “AKP'nin 21 yıllık iktidarında İstanbul–Ankara arasında mevcudun revize edildi. Günlük ancak 18 sefer yapılabilen hızlı tren hala talebi karşılayamıyor. Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) garı için 2017-2022 arası garanti yolcu sayısı 30 milyon olarak hesaplanıp müteahhitine ödendi. Garı bu süreçde sadece 10 milyon yolcu kullandı. Tren garını kullanmayan 20 milyon yolcunun müteahhitine ödenen parasını garip guraba ödedi” dedi.

İstanbul-Ankara arasında karşılıklı günde 250 otobüs seferi yapıldığını belirten Sarı, “Bu yolu; TIR, kamyon, kamyonetler ve binek araçlar yaklaşık 10 milyon araç kullanıyor. Otobüslerin tükettiği yakıt bedeli yıllık 1 milyar TL. Kargo amaçlı araçlar yılda 27 milyar TL, bireysel otomobiller yılda 9 milyar TL yakıt tüketiyor. Yani bu yolda yılda güncel kurdan 1 milyar 230 milyon dolar ithal yakıt tüketilmektedir” bilgisini paylaştı.

CARİ AÇIĞI BÜYÜTÜYOR

Sarı, “İstanbul-Ankara karayolunda yılda 37 milyar TL, ithal yakıta gidiyor. Seyahat ve kargo araçlarının yüzde 70'i ithal araç ve tren yolu tercih edildiğinde daha az ithal araç satın alımı yapılacak. Bu durum cari açı büyütüyor” dedi.

Tren kullanılırsa gıda % 50 ucuzlar

Tren ile taşınan yolcu sayısının yılda sadece 2 milyon kişi olduğunu aktaran Sarı, sözlerine şöyle devam etti; “İstanbul-Ankara arasında; Halkalı- Kuzey Marmara otoyolu –YSS köprüsü –Sakarya- Düzce- Bolu- Kızılcahamam- Ankara üzerinde 30 milyon kişi yaşamaktadır. Bu güzergahtan gerçek bir yüksek hızlı tren tesis edilse, karayolundan giden kargo ve yolcu bazlı araçların yüzde 70-80'i trene kayacaktır. Yanı sıra bu trenler ile yapılacak kargo taşımacılığı vasıtası ile bir çok gıda, sebze, meyve fiyatları yüzde 50 oranında ucuzlayacaktır. İstanbul-Ankara karayolu hattını kullanan araçlardan üretilen milyarlarca karbon emisyonu, Paris İklim Anlaşması'nı imzalamış bir ülke için tam ihanettir. TCDD'nin köhne yapısıyla bu hatlar işletilememektedir.

Suat Sarı kalem kalem hesapladı

Suat Sarı, 500 kilometrelik yol için harcanan yakıtın yıllık hesabını yaptı. Yeteri kadar sefer ve hızda olmayan tren sebebiyle harcanan yakıt tabloya şu şekilde yansıdı:

OTOMOBİL:

5 Milyon otomobil X 50 litre X 36 TL/litre

-9 milyar TL-

AĞIR VASITALAR:

5 milyon ağır vasıta X 150 litre X 36 TL/litre

-27 milyar TL-