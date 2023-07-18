İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç’tan Can Atalay’a ziyaret
İstanbul Baro Başkanı avukat Filiz Saraç, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve Yargıtay kararıyla avukatlarının tahliye talebi reddedilen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ı ziyaret etti.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve Gezi davası kapsamında bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Can Atalay'ın avukatlarının tahliye talebi Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedilmişti.
İSTANBUL BARO BAŞKANI ZİYARET ETTİ
İstanbul Baro Başkanı Avukat Filiz Saraç, bugün İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hüseyin Köprülü ile birlikte Can Atalay'ı tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.
“YARGITAY’IN KARARI HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUNDUR”
Ziyarete ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, “Yargıtay’ın kararı hukuki dayanaktan yoksundur. Anayasa Mahkemesi kararları hiçe sayılarak hukuk güvenliği ilkesi ihlal edilmiştir. Bu durum ülkemizdeki Yargı bağımsızlığı sorununu bir kez daha göstermiştir” dedi.