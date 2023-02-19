İstanbul Barosu savcılığa başvurdu: Enkazdaki evrakların yok olmadan muhafazasını talep ediyoruz

Hatay’da meydana gelen depremden sonra, Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü’ndeki ıslak imzalı evraklar, enkaz arasında kaldı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran İstanbul Barosu, enkazdaki evrak ve belgelerin acilen muhafaza altına alınmasını talep etti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede büyük yıkım meydana geldi. Hatay'daki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzeme Şube Müdürlüğü'nde bulunan ıslak imzalı evrakların bir kısmı da enkazın arasında kaldı. İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Antakya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binası enkazındaki evrak ve belgelerin acilen muhafaza altına alınmasını talep etti.

EVRAKLAR AÇIKTA VE YOK OLMAYA MÜSAİT

İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Ömer Meşe ile 17 Şubat 2023 tarihinde saat 22.51'de telefonla irtibata geçildiğinin belirtildiği dilekçede, avukat Meşe'nin Hatay'da Antakya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binası enkazında evrak ve belgelerin başında beklediğini ve bu evrak ve belgelerin açıkta ve yok olmaya müsait ortamda bulunduğunun öğrenildiği kaydedildi.

Dilekçede, “İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç durumdan haberdar edilmiş ve kendisinin talimatı ile Hatay'da bulunan İstanbul Barosu gönüllü avukatlarından bir heyetin Avukat Ömer Meşenin yanına 18 Şubat 2023 tarihinde 01.53'te intikali sağlanarak mevcut durum tutanak ve fotoğraflar ile tutanağa bağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

KANUNA GÖRE SAVCININ GÖREVİ HATIRLATILDI

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ‘Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi' başlıklı 160. maddesi ve aynı kanunun “Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri” başlıklı 161. maddesinin hatırlatıldığı dilekçede, savcının maddi gerçeği araştırmakla, şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüphelinin haklarını korumakla yükümlü olduğu belirtildi.

EVRAKLARIN MUHAFAZASI TALEP EDİLDİ

Hatay'daki Antakya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binası enkazında halen çok sayıda evrak ve belge bulunduğunun kaydedildiği dilekçede, “Evrak ve belgelerin dijitallerin tamamının eksiksiz olarak dijital ortamda bulunma ihtimali olmayabileceğinden ve yazılı evrakla karşılaştırma gereği ortaya çıkabileceğinden, dijital ortamda belgelerin tamamının olup olmadığı da belli olmadığından enkazdaki tüm evrak ve belgelerin yok ve tahrip olmadan ivedilikle muhafazasını sayın savcılığınızdan talep ederiz” denildi.

Öte yandan 18 Şubat 2023 günü akşam saatlerinde enkazda bulunan 195 klasör, 8 siyah çöp poşeti ve 1 koli içindeki yapı denetim evrak ve belgelerinin polis memurları, komiser yardımcıları ve komiserler ile Avukat Ömer Meşe tarafından imzalanan tutanak ile polislerce muhafaza altına alındığı öğrenildi.

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