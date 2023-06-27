İstanbul bayram namazı saat kaçta? İstanbul bayram namazı vakti 2023…
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul bayram namazı ve il il bayram namazı saatleri açıklandı. Kurban bayramı için artık geri sayım başlarken, "İstanbul bayram namazı saat kaçta?" sorusu araştırılıyor. İstanbul bayram namazı saat 06.10'da kılınacak. 28 Haziran Çarşamba günü kılınacak bayram namazı saatleri Sözcü'de!
İstanbul bayram namazı 28 Haziran 2023 tarihinde güneşin doğuşu sırasındaki vakitten sonra kılınacak. İstanbul’da bulunan 3 bin 555’ten fazla camide bayram namazı cemaatle birlikte kılınacak.
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI KAÇTA?
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramının 1.günüdür. İstanbul’da bayram namazı saat 06:10’da kılınacak.
BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; 28 Haziran sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;
|İl
|Bayram Namazı Saati
Adana
|05:54
Adıyaman
|05:41
Afyonkarahisar
|06:09
Ağrı
|05:17
Aksaray
|05:56
Amasya
|05:43
Ankara
|05:57
Antalya
|06:13
Ardahan
|05:14
Artvin
|05:18
Aydın
|06:22
Balıkesir
|06:18
Bartın
|05:55
Batman
|05:29
Bayburt
|05:27
Bilecik
|06:08
Bingöl
|05:29
Bitlis
|05:24
Bolu
|06:00
Burdur
|06:13
Bursa
|06:12
Çanakkale
|06:22
Çankırı
|05:52
Çorum
|05:47
Denizli
|06:18
Diyarbakır
|05:33
Düzce
|06:01
Edirne
|06:18
Elazığ
|05:35
Erzincan
|05:31
Erzurum
|05:23
Eskişehir
|06:07
Gaziantep
|05:46
Giresun
|05:32
Gümüşhane
|05:29
Hakkari
|05:19
Hatay
|05:53
Iğdır
|05:12
Isparta
|06:12
İstanbul
|06:10
İzmir
|06:24
Kahramanmaraş
|05:47
Karabük
|05:55
Karaman
|06:02
Kars
|05:14
Kastamonu
|05:49
Kayseri
|05:50
Kilis
|05:48
Kırıkkale
|05:55
Kırklareli
|06:15
Kırşehir
|05:54
Kocaeli
|06:07
Konya
|06:04
Kütahya
|06:10
Malatya
|05:39
Manisa
|06:22
Mardin
|05:32
Mersin
|05:58
Muğla
|06:22
Muş
|05:26
Nevşehir
|05:53
Niğde
|05:55
Ordu
|05:34
Osmaniye
|05:51
Rize
|05:24
Sakarya
|06:05
Samsun
|05:40
Siirt
|05:26
Sinop
|05:42
Sivas
|05:41
Şanlıurfa
|05:40
Şırnak
|05:25
Tekirdağ
|06:16
Tokat
|05:41
Trabzon
|05:27
Tunceli
|05:32
Uşak
|06:14
Van
|05:19
Yalova
|06:09
Yozgat
|05:50
Zonguldak
|05:57