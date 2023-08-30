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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) koordinatörlüğünde düzenlenen yat yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “TAYK Trofesi Yat Yarışları” nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 09.00’da çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, yerel deniz trafiğine ilgili bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durdurulduİlginizi Çekebilirİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
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