İstanbul Boğazı’nda iki gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı Ahırkapı açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Kazada, herhangi bir can kaybı, yaralanma veya çevre kirliliği yaşanmadı.
Kaza, dün gece saat 20.30 sıralarında gerçekleşti. Ahırkapı Demir Bölgesi’nde, 228 metre uzunluğundaki “New Legend” isimli kuru yük gemisi ile 141 metre uzunluğundaki “Elbsun” isimli konteyner gemisi çarpıştı.
Kaza Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, gemilerde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, herhangi bir can kaybı, yaralanma veya çevre kirliliği tespit edilmedi.
Gemiler, kurtarma römorkörleri tarafından Ahırkapı’ya çekildi. (AA)