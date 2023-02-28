İstanbul Boğazı’nda sis engeli: Transit gemi geçişine kapatıldı
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sis, İstanbul Boğazı’nda etkili oluyor. Sis nedeniyle İstanbul Boğazı saat 10.27’de transit gemi geçişleri askıya alındı. Şehir Hatlarında da bazı seferler iptal edildi. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Hatları’ndan yapılan yazılı açıklamada; “Değerli yolcularımız, Hava muhalefeti (sis) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır. Çubuklu – İstinye (Arabalı) hattı, Uzun Boğaz Turu” ifadeleri yer aldı. (DHA)