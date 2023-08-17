İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde atamalar! 60 müdürün yeri değişti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde il içi atamalar kapsamında 19 il emniyet müdür yardımcısı, 11 ilçe emniyet müdürü, 20 şube müdürünün görev yeri belli oldu.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü içerisindeki il içi atamalar yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla oluşturulan yeni kadro İstanbul Valiliği’nin onayı sonrasında açıklandı.
Aktaş’ın yardımcıları şu isimler oldu:
- Barış Çukur: Sabiha Gökçen Havalimanı ve 1. bölge ilçelerden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Hüseyin Güleç: 2. bölge ilçelerden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Hakan Demir: 3. bölge ilçelerden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Ömer Faruk Ataş: İstihbarat Şube ve Tanık Koruma Şube’den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı
- Zafer Baybaba: Güvenlik Şube, Koordinasyon Şube, Spor Güvenliği Şube’de sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı
- Fatih Doğan: Organize Suçlarla Mücadele Şube, Mali Suçlarla Mücadele Şube’den sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Ercan Özmen Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube, Polisevi Şube, Baltalimanı Polisevi Şube'nden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Filibya Saral: Deniz Limanları Şube, Çocuk Şube ve Özel Güvenlik Şube’den sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Nilgün Selvi: Eğitim Şube, Toplum Destekli Polis Şube ve Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube’den sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Neslihan Türkün: Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube, Dış İlişkiler Şube, İnterpol-Europol Şube ve Turizm Şube’den sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Murat Çaykara: Hassas Bölgeler Koruma Şube, ilde bulunan sabit ve bekleme yapılan noktaların kontrolü ve koordinasyonundan sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Serkan Kılınç: Personel Şube, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube, Siber Suçlarla Mücadele Şube’den sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Taner Ertürk: Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler Şube, Güven Timleri Şube’den sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Göksel Önder: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube’den sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Turan Çelik: Çevik Kuvvet Şube, Polis Arama Kurtarma (PAK) Şube ve kalekollar kontrol-koordinasyonundan sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Abdullah Afacan: Genel Denetleme Disiplin Şube ve Belge Yönetimi Şube’den sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Murat Sevgi: Destek Hizmetleri Şube, İnşaat Emlak Şube ve Strateji Geliştirme Şube’den sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Hüseyin Ağca: İstanbul Havalimanı Şube, Atatürk Havalimanı Şube’den sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
- Necati Aktuğ Şahin: Bölge Trafik Denetleme Şube ve Trafik Tescil Şube’den sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı
Atama listesine göre biri Anadolu, dördü Avrupa yakası olmak üzere 11 ilçeye yeni müdür atandı:
- Uğur Kurak: Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü
- Ömer Ünver: Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü
- Ali Osman Turhan: Çatalca İlçe Emniyet Müdürü
- Zafer Mete: Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü
- Hakan Alpaslan Kırbaş: Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü
- Engin Süngü: Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü
- Dolunay Kaya: Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü
- Serkan Gömce: Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü
- Muhammet Hanifi Zengin Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü
- Ömer Erhan Konanç: Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü
- Serkan Arslan: Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 20 şubenin de müdürü değişti:
- Lütfü Doğan: Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü
- Azmi İlker Çiftçi: Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü (Vekaleten Turizm Şube Müdürü)
- Hüseyin Kaya: Çevik Kuvvet Şube Müdürü (Vekaleten Polis Arama Kurtarma Şube Müdürü)
- Abdülkadir Gürbüz: Deniz Limanları Şube Müdürü
- Adem Oral: Eğitim Şube Müdürü
- Sema Şahin: Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü
- Alper Erdem: Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü
- Rıdvan Varlı: Güvenlik Şube Müdürü
- Murat Aydın: Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü
- Mustafa Parasız: İstanbul Havalimanı Şube Müdürü
- Hakan Erişmiş: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü
- Hakan Dulkadir: Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü
- Kenan Akgöllü: Koruma Şube Müdürü
- Mevlüt Karaaytu: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
- Resul Karaca: Özel Güvenlik Şube Müdürü
- Nuriye Okyay: Personel Şube Müdürü
- Erdoğan Dede: Polisevi Şube Müdürü
- Ahmet Emrah Donbay: Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
- Emine Örs: Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü
- Esma Yavaşça: Strateji Geliştirme Şube Müdürü (Vekaleten)