İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik personel alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul Gelişim Üniversitesi akademik personel alımı gerçekleştirecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi : 31.03.2023
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