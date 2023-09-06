İstanbul hava durumu… İstanbul’da bugün yağmur var mı?

İstanbul Arnavutköy ve Başakşehir'de meydana gelen aşırı yağış sele neden oldu. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu açıklamalarına göre İstanbul’da yağmur yağışı bugün bölgenin kuzeyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış olarak görülecek. Yağışların Giresun çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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İstanbul’da dün akşam meydana gelen yağmur sonrasında Avrupa yakansında birçok ilçe olumsuz etkilendi. Arnavutköy ve Başakşehir’de evleri ve yolları su bastı. Başakşehir ve Küçükçekmece’de sel nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Birçok noktada dükkanları ve evlerin bodrumlarını su bastı, sokaklar sular altında kaldı.

İSTANBUL HAVA DURUMU: BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İstanbul’da bugün yer yer kuvvetli yağmur yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için hava durumu tahmini şu şekilde:

“Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Edirne’nin güneyi ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir’in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.”

Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce, Bolu, Karabük, Sinop çevreleri ile Edirne’nin güneyi ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevreleri, İzmir’in kuzey ilçeleri, Balıkesir’in batı kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkenin genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA YAĞMUR CAN ALDI

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış kuzey kesimlerde hayatı felç etti. Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Başakşehir'de sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

VALİLİK SON DURUMU AÇIKLADI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ” “İstanbul'un kuzeyinde yer alan ilçelerde 05.09.2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana gelmiştir. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.

Su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşlar da selden kısmen etkilenmiştir. Bu kapsamda 112 acil çağrı merkezine 1.150, belediyelere ise 2.540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir.

SAĞANAK YAĞIŞ TRAFİĞİ DURDURDU

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi. İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Kavacık, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü'nde çakan şimşekler dikkat çekti. Sultangazi Habibler'de de yağmurdan dolayı araçlar durdu. Arnavutköy yolu Fenertepe mevkisinde yolda oluşan su birikintisi, araçların yarı boyuna kadar yükseldi. Basın Ekspres Yolu'nda suda kalan aracın içindekiler camlardan dışarı çıkarak yardım gelmesini bekledi.

ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Kuvvetli sağanak sonucu İstanbul Havalimanı VIP girişi ve Başakşehir Olimpiyat Stadı yolunda araçlar mahsur kaldı.

İstanbul Havalimanı VIP giriş yolunda cadde sular altında kaldı. Bu sırada 5 araç yolda kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan Hakan Sağlam, Kara Yoluyla Londra'ya gidiyorduk. 2 tane gurbetçi arkadaşımız kaza yapmış. Onlara vurmamak için takla attı bizim araç. Arkadaşımız bizi takip ediyordu arkadan. Aşırı yağmur vardı. Yağmurun dinmesini bekledik. Arkadaşımızı hastaneye götürdüler. Onu almaya giderken burada sele tutulduk. Aracımız sele kapıldı” dedi.

Öte yandan Başakşehir Olimpiyat Stadı Yolu da sular altında kaldı. 6 araç sel sularıyla kaplı yolda mahsur kaldı. Kimi vatandaşlar çağırdıkları çekiciler ile araçlarını kurtardı. Suların çekilmesinin ardından araçlar yolda ilerlemeye başladı.

İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

İMAMOĞLU: ORTALAMA 130 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yağışlara ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Ani sağanak yağış süreci İstanbul sınırlarına geldi ve kendini başta Arnavutköy olmak üzere Başakşehir, Eyüpsultan sınırları dahilinde kendini gösterdi. Ortalama 130 kiloya kadar yağış düştü, yaklaşık 3 saat içerisinde. 18.30 itibariyle etkisini gösteren yağış hafiflemeye başladı. Başta itfaiye, İSKİ ve yol bakım olmak üzere etkin bir şekilde ihbarları değerlendirip müdahale içerisindedirler. Şu anda kapalı olan yolumuz ve alt geçitimiz yoktur. Bu manada yağışın birikintisiyle yoğunlaşan farklı görüntülerle karşılaştığımız ortamlar oluşmamıştır.

* Ayamama kabarmış olsa da doğal akışı süreci karşılayabilmiştir. Şu ana kadar sahada 1808 ihbar gerçekleşti. Bu ihbarların tümü değerlendirilip personelimiz yönlendirildi. Bazı önemli noktalarda su baskınları yaşandı. Bunların görüntüleri de kamuoyu tarafından görülmekte. Metro istasyonlarımızdan olan Kayaşehir istasyonumuzda göllenme ve sel sularının akışı gerçekleşti ancak etkili yağmur görüntüsü olduğu an itibariyle buradaki metro durağı iptal edildi.

“MİLLET BAHÇESİNDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI”

* Kayaşehir istasyonu kapalıdır, arkadaşlarımız müdahale ediyor. Başakşehir Millet Kütüphanesi'ndeki su baskınında itfaiye ekiplerimiz ulaşmış ve mahsur kalanları oradan çıkarmıştır, müdahale devam etmektedir. Çam ve Sakura Hastanesi'nde de ekiplerimiz müdahale etmektedir. Anlık müdahale için irtibatımız sürüyor. Aynı zamanda valiliğimizle de anlık irtibatla oluşan bilgileri de değerlendirerek eşgüdümlü çalışmalarımız da devam etmektedir.

* Yağış büyük oranda havzalar bölümüne düşmektedir. Sazlıdere, Alibey barajı olsun özellikle Terkos bölgesinde de yağışın gerçekleştiği görülmektedir, barajlara pozitif etkisi vardır. İklim değişikliğinin yaşandığı dünyamızda yağışların kendisini böyle göstermesi ve sel ve su baskınlarına yaptığımız yatırımların, 13 milyarı aşmış yatırımların ne kadar önemli olduğunun altını çizmek isterim.

* Yerin altında önem verdiğimiz yatırımların İstanbul için ne kadar hayati olduğu, baskınların önlenmesi konusundaki teknik çalışmaların güncel bir takım yağı refleksine göre, hesaplarımızın ona göre yapmamız gerektiğini, yaptığımız bilinçli çalışmanın ne kadar mühim bir çalışma olduğunu görmek gerekir.