İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücreti ne kadar?

İstanbul'da bulunan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücreti, yolculuk yapacak ya da yolcu gönderecek kişiler tarafından sıklıkla araştırılıyor. İstanbul Havalimanı otopark ücreti katlı otoparkta otomobil ücretleri 0-1 saat için 66 TL, açık otoparkta ise 0-1 saat 52 lira. Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücreti 0-1 saat için 60 lira olarak belirlendi.

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Türkiye’nin en büyük ve en yoğun hava trafiğine sahip şehri olan İstanbul’da İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı otoparkı da yoğun olarak kullanılıyor. 2023 yılında İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda otopark ücretleri şu şekilde…

İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETİ NE KADAR?

Katlı Otopark Fiyat Tarifesi Zaman Otomobil Motosiklet 0-1 Saat 66 ₺ 29 ₺ 1-3 Saat 81 ₺ 38 ₺ 3-6 Saat 122 ₺ 60 ₺ 6-12 Saat 149 ₺ 74 ₺ 12-24 Saat 198 ₺ 100 ₺ Aylık 1392 ₺ 699 ₺

Açık Otopark Fiyat Tarifesi Zaman Otomobil Motosiklet Minibüs/Pikap Büyük Araç 0-1 Saat 52 ₺ 27 ₺ 56 ₺ 66 ₺ 1-3 Saat 60 ₺ 29 ₺ 74 ₺ 87 ₺ 3-6 Saat 90 ₺ 44 ₺ 100 ₺ 112 ₺ 6-12 Saat 100 ₺ 52 ₺ 116 ₺ 139 ₺ 12-24 Saat 139 ₺ 68 ₺ 164 ₺ 187 ₺ Aylık 1041 ₺ 531 ₺ 1183 ₺ 1326 ₺

SABİHA GÖKÇEN OTOPARK ÜCRETİ NE KADAR?

Otomobil, Pikap, Minibüs Park Ücreti (TL):

Park Süresi (Saat) Ücret (TL) 0-1 60 1-3 75 3-6 110 6-12 135 12-24 180

Midibüs-Otobüs Park Ücreti