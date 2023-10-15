İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücreti ne kadar?
İstanbul'da bulunan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücreti, yolculuk yapacak ya da yolcu gönderecek kişiler tarafından sıklıkla araştırılıyor. İstanbul Havalimanı otopark ücreti katlı otoparkta otomobil ücretleri 0-1 saat için 66 TL, açık otoparkta ise 0-1 saat 52 lira. Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücreti 0-1 saat için 60 lira olarak belirlendi.
Türkiye’nin en büyük ve en yoğun hava trafiğine sahip şehri olan İstanbul’da İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı otoparkı da yoğun olarak kullanılıyor. 2023 yılında İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda otopark ücretleri şu şekilde…
İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETİ NE KADAR?
Katlı Otopark Fiyat Tarifesi
|Zaman
|Otomobil
|Motosiklet
|0-1 Saat
|66 ₺
|29 ₺
|1-3 Saat
|81 ₺
|38 ₺
|3-6 Saat
|122 ₺
|60 ₺
|6-12 Saat
|149 ₺
|74 ₺
|12-24 Saat
|198 ₺
|100 ₺
|Aylık
|1392 ₺
|699 ₺
Açık Otopark Fiyat Tarifesi
|Zaman
|Otomobil
|Motosiklet
|Minibüs/Pikap
|Büyük Araç
|0-1 Saat
|52 ₺
|27 ₺
|56 ₺
|66 ₺
|1-3 Saat
|60 ₺
|29 ₺
|74 ₺
|87 ₺
|3-6 Saat
|90 ₺
|44 ₺
|100 ₺
|112 ₺
|6-12 Saat
|100 ₺
|52 ₺
|116 ₺
|139 ₺
|12-24 Saat
|139 ₺
|68 ₺
|164 ₺
|187 ₺
|Aylık
|1041 ₺
|531 ₺
|1183 ₺
|1326 ₺
SABİHA GÖKÇEN OTOPARK ÜCRETİ NE KADAR?
Otomobil, Pikap, Minibüs Park Ücreti (TL):
|Park Süresi (Saat)
|Ücret (TL)
|0-1
|60
|1-3
|75
|3-6
|110
|6-12
|135
|12-24
|180
Midibüs-Otobüs Park Ücreti
|Park Süresi (Saat)
|Ücret (TL)
|0-1
|85
|1-3
|100
|3-6
|155
|6-12
|185
|12-24
|245
Motosiklet Park Ücreti
|Park Süresi (Saat)
|Ücret (TL)
|0-1
|25
|1-3
|35
|3-6
|55
|6-12
|65
|12-24
|90