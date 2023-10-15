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İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücreti ne kadar?

İstanbul'da bulunan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücreti, yolculuk yapacak ya da yolcu gönderecek kişiler tarafından sıklıkla araştırılıyor. İstanbul Havalimanı otopark ücreti katlı otoparkta otomobil ücretleri 0-1 saat için 66 TL, açık otoparkta ise 0-1 saat 52 lira. Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücreti 0-1 saat için 60 lira olarak belirlendi.

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İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı otopark ücreti ne kadar?

Türkiye’nin en büyük ve en yoğun hava trafiğine sahip şehri olan İstanbul’da İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı otoparkı da yoğun olarak kullanılıyor. 2023 yılında İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda otopark ücretleri şu şekilde…

İSTANBUL HAVALİMANI OTOPARK ÜCRETİ NE KADAR?

Katlı Otopark Fiyat Tarifesi
ZamanOtomobilMotosiklet
0-1 Saat66 ₺29 ₺
1-3 Saat81 ₺38 ₺
3-6 Saat122 ₺60 ₺
6-12 Saat149 ₺74 ₺
12-24 Saat198 ₺100 ₺
Aylık1392 ₺699 ₺
Açık Otopark Fiyat Tarifesi
ZamanOtomobilMotosikletMinibüs/PikapBüyük Araç
0-1 Saat52 ₺27 ₺56 ₺66 ₺
1-3 Saat60 ₺29 ₺74 ₺87 ₺
3-6 Saat90 ₺44 ₺100 ₺112 ₺
6-12 Saat100 ₺52 ₺116 ₺139 ₺
12-24 Saat139 ₺68 ₺164 ₺187 ₺
Aylık1041 ₺531 ₺1183 ₺1326 ₺

SABİHA GÖKÇEN OTOPARK ÜCRETİ NE KADAR?

Otomobil, Pikap, Minibüs Park Ücreti (TL):

Park Süresi (Saat)Ücret (TL)
0-160
1-375
3-6110
6-12135
12-24180

Midibüs-Otobüs Park Ücreti

Park Süresi (Saat)Ücret (TL)
0-185
1-3100
3-6155
6-12185
12-24245

Motosiklet Park Ücreti

Park Süresi (Saat)Ücret (TL)
0-125
1-335
3-655
6-1265
12-2490
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