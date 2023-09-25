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İstanbul için fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olarak fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

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İstanbul için fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Bölgesi’nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

‘DİKKATLİ OLUN’ UYARISI

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulanarak, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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